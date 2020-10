19-aastane eestlane tahab ameerika jalgpallis kaugele jõuda

Eesti lootustandvaim ameerika jalgpallur pärast Margus Hunti on hetkel 19-aastane Ott Eric Ottender. Püüdja rolli täitev mängumees on võtnud esialgu sihiks Ameerika Ühendriikide kolledžijalgpalli murda.

"Hetkel on minu lühemaajalisem eesmärk saada järgmisse aastasse USA ülikooli mängima. Pikaajalist eesmärki - et tahaks jõuda NFL-i - ei soovi veel võib-olla panna. Elu on tohutult muutlik ja mida muud," lausus Ottender intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"Pikaajalisem eesmärk oleks saada järjest paremaks iga päeva, nädala ja aastaga. Küll siis see töö ja tulemus kajastuvad ka selles, kus ma mängin."

Ottenderi sõnul saab selleks muidugi palju ise ära teha. "Peab iseendaga aus olema: kas panustad aega selleks, et käia platsil trenni tegemas, jõusaalis, vabal ajal uurida igasugu mänge, olla niiöelda õpilane? Loomulikult on põhialused ja natuke edasi mängust selged, aga ikkagi on mängus veel nii-nii palju omandada."

Siiski on palju ka sellist, mida ise kontrollida ei saa. "Kuna Ameerikas olevatele ülikoolide treeneritele saabub päevas 100 või 200 meili, siis peab ka natuke vedama, et nad näevad sinu kirja ja avavad selle ja kirjutavad vastu. Omakorda on veel see, kas neil parasjagu minusugust mängumeest vaja."

Ise kirjutab Tallinn Kingsi ameerika jalgpalli klubi juures harjutav Ottender palju. Iganädalaselt läheb erinevate ülikoolide suunas teele 80-100 kirja. "Niiöelda platsiväline töö on ka kõva," muigab ta.

"Lisaks aitab väga kaasa ka talendilaagrites käimine. Nüüd suve lõpus käisin Londonis, aga praegu on koroona tõttu terves maailmas reisimine piiratud ja väga raske on välismaale talendilaagrisse pääseda."

Londoni laagris läks kolm aastat alaga tegelenud mängijal enda sõnul hästi, sest kohal oli ca 80 ameerika jalgpallurit ja eestlane valiti kaheksa enim silma paistnud palluri hulka.