Saksamaa meistriks tulnud Tiitma: õppisin, kuidas tipptasemel võita

"Ma ei ole kunagi olnud sellises meeskonnas. Sisekeemia oli väga hea: meil olid väga head liidrid, keegi polnud laisk, kõik tegid ropult tööd," ütles Potsdami Royalsi kaitseliinis mänginud Tiitma. "See tegi hooaja eriti lõbusaks, et võitsin just nende meestega selle karika."

Royals avas tänavuse Saksamaa kõrgliigahooaja võimsalt, kui alistas avamängus Schwäbisch Halli Unicornsi 44:30. Sellele järgnes veel kolmemänguline võiduseeria, kuid viiendal nädalal jäi Royals võõrsil Dresdeni Monarchsile 45:59 alla. Hooaja ainsale kaotusele järgnes aga veel seitse võitu, nende hulgas ka 67:6 ja 72:6 võidud kahel järjestikusel nädalal ning 57:21 revanš Monarchsi vastu.

Müncheni Cowboysi vastu aset leidnud 72:6 võidumängus tõmbas saarlane vastaste mängujuhi ühel korral maha (sack) ning murdis vastaste pallikandja koguni viiel korral algusjoone taga maha (tackle for loss).

"Müncheni vastu lõpuks klikkis ja sain aru, et lülita pea välja ja mine. Kaitseskeem läks nii palju lihtsamaks. Ma olen kümme aastat teinud ühtepidi asja, nüüd selles kaitses tegime risti vastupidi," sõnas Tiitma, kes oli varasemalt enda karjääris mängujuhi ja jooksja palli üleandmisel lugenud mängujuhti, aga pidi nüüd Royalsi skeemis agressiivselt jooksjat ründama.

Hooaja peale jõudis kaitseliinis kõiki positsioone kattev eestlane neljal korral vastase mängujuhi maha tõmmata, algusjoone taga võttis ta pallikandja maha 10,5 korral.

See kõik läbi mitme raske vigastuse. Hooajaeelne treeninglaager lõppes saarlase jaoks pärast kaht nädalat, kui ta enda reie tagalihase "sodiks tõmbas". Hooaja esimeses mängus mängis Tiitma pärast kolme treeningpäeva ning sealt edasi oli ta väljakul järgmised neli mängu, kuid vigastas jaanipäeval Dresdeni vastu meniskit, mis rebenes täielikult 26. augustil - nädal pärast hooaja resultatiivseimat mängu Cowboysi vastu. Sama liigutusega vigastas ta ka rinnalihast, kuid jalg vajas operatsiooni.

Royals lõpetas põhihooaja 11 võidu ning ühe kaotusega, mis tähendas põhjakonverentsis teist aastat järjest esikohta.

Tiitma (#26) ja Royalsi kaitse karistasid hooaja vältel vastaste mängujuhte Autor/allikas: Erakogu

Play-off'i esimeses voorus võõrustas Potsdam Ingolstadt Dukesi, kelle vastu skooriti 54 vastuseta punkti. Poolfinaalis naasis Tiitma vigastuspausilt ning võttis pallikandja kahel korral maha, aidates Royalsi 12-kordse meisterklubi New Yorker Lionsi vastu 41:28 võiduni.

"Põlveoperatsioonist oli kaks ja pool nädalat möödas, kui mängisin poolfinaalis. Seal ma ei olnud 100 protsendi juures, tulin treeneri juurde ja ütlesin, et mul ei ole mingit kiirust – võta mind väljakult ära," tõdes Tiitma.

Finaalmängus mindi teist aastat järjest vastamisi viimaste hooaegade valitseja Schwäbisch Halli Unicornsiga. "Ma ei taha öelda, et see oli lihtne, aga see oli lihtne," ütles Tiitma, kelle saldole jäi ligi 10 000 pealtvaataja ees kuus mahavõtmist (tackle).

"Me mängisime nende vastu [hooaja avamängus], ma teadsin täpselt nende ründeliini. Teadsin täpselt, mida nad teha tahtsid. Nad ei jooksnud kordagi minu poole, koguaeg minust eemale. Nad liigutasid palli omajagu, aga meie kaitse ongi selline - andsime küll natuke jarde rohkem, kui tahtsime. Aga redzone'is (20 jardi enne lõpuala - toim) hoidsime neid kuival," rääkis Tiitma.

Mullu finaalmängus kaotusega leppima pidanud Royals loovutas touchdown'i vaid Unicornsi esimesel rünnakul, kuid ülejäänud mängu vältel oli kaitse lämmatav ning finaalmängus saavutati kindla 34:7 võiduga klubi esimene Saksamaa meistritiitel.

Potsdam Royals tähistab klubi esimest Saksamaa meistritiitlit Autor/allikas: Erakogu

Varasemalt kodumaal Tallinna ja Tartu klubides ning USA-s keskkoolis ja ülikoolis mänginud Tiitma ütles, et aasta Saksamaal näitas talle, kuidas tipptasemel võitmine käib. "See protsess ei ole ainult see, et oled väljakul. See on see mentaalne ettevalmistus, skautimine. Ma ei ole seda kunagi kogenud, ma ei ole niimoodi stabiilselt võitnud," ütles ta.

Mullu Ameerika ülikoolide liiga (NCAA) kolmandas divisjonis mänginud eestlane läheb talvisele perioodile vastu vabaagendina ning kohaliku Tallinn Kingsi treenerina, kuid karjääri soovib ta jätkata ikkagi Euroopa tippklubides. "Huvi on piisavalt. Aga kuskile madalamasse liigasse ma ei viitsi," avas Tiitma tulevikuplaane.