Colorado multitalent tegi võidumängus suurepärase esituse

Colorado läks NFL-i legendist peatreeneri Deion Sandersi poja Shedeuri juhitud rünnaku toel poolajaks 27:14 juhtima ning nende hoog ei raugenud ka teisel poolajal, kui Colorado võõrsil Central Florida ülikooli 48:21 (14:7, 13:7, 14:7, 7:0) alistas.

Mängujuht Sanders lõpetas 290 söödujardi ja kolme touchdown'iga, neist üks läks Travis Hunterile, kes püüdis kokku üheksa palli 89 jardiks. 21-aastane täht tõestas taaskord, et väärib tänavuses NFL-i draft'is kõrget valikut, kui lisas kaitses suurepärase sooritusega vaheltlõike.

Ameerika jalgpallis on haruldane, et mängijad mängivad nii rünnakus kui kaitses, aga Hunter on sel hooajal igas mängus mõlemal poolel platsil olnud. Eelmises mängus kindlustas ta Coloradole võidu, kui suutis vastase pallikandjalt väravajoonel palli käest lüüa.

Michigani ülikooli mängija Charles Woodson teenis 1997. aastal liiga parima mängija auhinna ehk Heismani ning kui Hunter niimoodi jätkab, on ta tõsine kandidaat harukordse saavutuse kordamiseks. Colorado kohtub käiva hooaja vältel veel kolme asetatud meeskonnaga, järgmisel nädalal lähevad nad vastamisi 23. asetusega Kansas State'iga.

Praegu pole veel teada, mis positsiooni Hunter NFL-is mängima hakkab, kuid suure tõenäosusega paneb ta end tuleval kevadel toimuvale draft'ile kirja. Kaitses ehk cornerback'ina on tal vast suurem võimalus välja paista, NFL-is on mõned talendikad kaitsjad (sh Woodson) ka aeg-ajalt rünnakus mänginud. Eksperdid ennustavad, et Hunter võiks olla ka draft'i esivalik, aga mängujuhtidel on alati suurem väärtus.

Ott Eric Ottender ja Massachusetts pidid Ohio Miami ülikooli vastu leppima valusa kaotusega, kui võõrustaja lõi lisaajal väravalöögi, andes sellega Massachusettsile 20:23 (7:7, 3:3, 0:7, 10:3, 0:3) kaotuse. Ottender platsile ei pääsenud. UMass on sel hooajal kogunud neli kaotust ja ühe võidu.

Karl Peterson on madalamas divisjonis (junior college) tegemas head hooaega ning on nelja mänguga püüdnud 16 palli 188 jardiks. Eelmisel nädalavahetusel skooris ta ka oma esimese touchdown'i. New Mexico Military Institute on sel hooajal mänginud neli mängu ja võitnud neist kaks.

Sel hooajal on NCAA-s esile kerkinud veel üks suurepärane talent: Alabama ülikooli 17-aastane püüdja Ryan Williams. Alabama alistas pingelises kohtumises Georgia ülikooli 41:34, võitva touchdown'i skooris just Williams, kes püüdis mängujuhilt Jalen Milroe'lt palli ning mängis siis kaks kaitsjat üle.