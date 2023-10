Eestlane tuli Ameerika jalgpallis Saksamaa meistriks

Unicorns on olnud Euroopas professionaalse Ameerika jalgpalli valitsejad viimased kümme aastat, vahendab Saaremasport.ee. Hooaja esimeses mängus võitis Potsdam Royals Unicornsi võõrsil 44:30, mis oli ka Unicornside esimene kaotus koduväljakul aastast 2015. Mulluses finaalis kaotas Potsdam just Schwäbisch Hall Unicornsile 27:44.

28-aastane Ülar Tiitma mängis Royalsis eestlastele tuttavalt Margus Hundiga sama positsiooni ehk siis kaitseliinis DE ja DT positsioonil. "Esimest korda oma karjääri jooksul võitsin Ameerika jalgpalli meistritiitli. GFL on üks parimaid profiliigasid Euroopas ja seega on see eriti magus," märkis ta.

Oma plussiks peab Tiitma seda, et ta on mänginud Ameerikas. "Seega olen ma saanud väga hea kooli, kuidas seda mängu mängima peaks. Eriti just mentaalselt, sest sellel on Ameerika jalgpallis väga suur osa," selgitas ta.

Tiitma hinnangul on ta juba praegu Ameerika jalgpallis Euroopa tipus. "Nüüd ma tahan näha, kui kaugele ma suudan oma karjääri viia," lausus ta. "Mul on olnud ka kontakte ookeani taguste meeskondadega, aga minu vanuse ja kehaehituse juures sinna vast enam asja ei ole. Hetkel on Euroopas pead tõstmas täiesti professionaalne liiga ELF (European League of Football). Sinna minna oleks huvitav, aga ka GFLi jäämisel oleks ka omad plussid."

Loe pikemalt portaalist Saaremaasport.ee.