Rastorgujevsiga kakelnud treener esitas lahkumisavalduse

Nädala alguses rääkis Rastorgujevs kodumaa meediale, et Bricis ründas teda Lenzerheides toimunud MM-il ja tekitas talle tõsiseid kehavigastusi.

Pärast vahejuhtumi avalikuks tulemist võttis esmaspäeva hilisõhtul sotsiaalmeedias sõna Läti naiskonna liige Baiba Bendika, kes on Bricisi abikaasa.

Bendika sõnul olevat Rastorgujevs 20. veebruari hommikul väitnud, et keegi Läti koondise tiimist varastas tema suusad. Hooldustiim oli väidetavalt sellest segaduses, sest suusad kuulusid Fischerile ning Rastorgujevs esitas süüdistusi ka mullu toimunud varguse kohta.

"Kuna kogu koondis on Andrejsi vaimsest ebastabiilsusest teadlik olnud juba aastaid, siis peeti seda infot "hullu mehe" ebaõnnestunud naljaks ja võistluseelseks stressiks," kirjutas Bendika Instagramis.

Nii Bendika kui ka Bricis kinnitasid, et meeste vahel tõepoolest tekkis kähmlus, kuid treeneri sõnul kaitses ta sellega oma perekonda, sealhulgas paari pooleteise aasta vanust poega, kes viibis hotelliruumis, kus konflikt aset leidis.

Rastorgujevs ütles esmaspäeval, et ta ei soovi rahvuskoondist esindada senikaua, kuni Bricis on sellega seotud ning kolmapäeva hommikul teatas Läti väljaanne Latvijas Avize, et treener panigi ameti maha.

Läti Laskesuusaliit (LBF) kommenteeris esmaspäeval, et alaliit tahab enne edasisi samme ära kuulata mõlema osapoole versioonid. Konflikti uurib ka Läti politsei.