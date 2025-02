Rastorgujevs sattus MM-il treeneriga kähmlusesse

Esmaspäeval kodumaale naasnud Rastorgujevs rääkis Latvijas Avizele, et konflikt kõnealuse treeneriga muutus füüsiliseks. "Treener lõi mind. Ta murdis minu sõrme, nina ja ka õlg sai viga. Nüüd pean haiglasse minema," kommenteeris ta.

Rastorgujevsi sõnul algasid lahkhelid treeneriga juba eelmisel aastal sellest, et tema suusad varastati ning sportlase sõnul on tal tunnistaja, kes nägi ja kuulis, et Bricis oli sellega seotud.

"Läksin treeneri hotellituppa, et rääkida ühest konkreetsest asjast, mis eelmisel aastal juhtus. Ta tõukas mind toast välja ja hakkas seejärel mind peksma. Kaks inimest tulid meid lahutama. Koondise arst püüdis olukorda päästa nii palju kui võimalik, kuid sisuliselt olin vigastuste tõttu suurest mängust välja lülitatud," kirjeldas Rastorgujevs.

Laskesuusataja ei varjanud Latvijas Avizele, et oli füüsilisest rünnakust šokeeritud, lisades, et ta ei soovi rahvuskoondist esindada senikaua, kuni Bricis on koondisega seotud. "Ma ei oodanud, et treener võib niimoodi käituda. Mis järgmiseks? Ta võtab relva ja hakkab tulistama?".

Läti Laskesuusaliidu (LBF) president Kaspars Sakninš kinnitas esmaspäeval Läti Delfile, et MM-il tekkis tõepoolest konflikt Rastorgujevsi ja Bricisi vahel, kuid keeldus lisakommentaaride andmisest. Sakninši sõnul tahab alaliit enne edasisi samme ära kuulata mõlema osapoole versioonid.

Rastorgujevsi parimaks tulemuseks Lenzerheides jäi tavadistantsil saavutatud 16. koht. Mullu võitis ta MM-il ühisstardist sõidus hõbemedali.