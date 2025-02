Veatu sõidu teinud Kulbin: kõik läks nii nagu tahtsin

Eesti avavahetust sõitnud Rene Zahkna pidi lamadestiirus appi võtma ühe varupadruni, kuid läbis püsitiiru puhtalt ning andis vahetuse Jakob Kulbinile üle seitsmendana. "Eelmine võistlus [paarissegateates] läks veits nihu, selles mõttes läks täna paremini. Sõita oli raske, kuid laskmine õnnestus. Kokkuvõttes oli MM minu jaoks raske. Nüüd algab MK-sarjas kolmas trimester, seal on vaja mingi tulemus teha," rääkis Zahkna ERR-ile.

Veatu vahetuse teinud Kulbin saatis Kristo Siimeri rajale üheksandana, pisut enam kui minut pärast liidrit Norrat. "Lasketiirudes tegutsemisega jään väga rahule. Kõik läks nii nagu tahtsin ja õnnestus. Samas suusarajal polnud tunne kõige parem. Kokkuvõttes oli pigem okei MM. Sprint läks sõidu poole pealt okeilt, kuid tiirudes mitte nii hästi. Jälitus kahjuks ebaõnnestus, aga individuaaldistants läks hästi," sõnas järgmisel nädalal juunioride MM-il startiv Kulbin.

Suusarajal suurepärast kiirust näidanud Siimer kasutas kahe tiiru peale kolm varupadrunit ja kergitas Eesti viimase vahetuse eel tagasi seitsmendaks. "Segateates tegin nõks parema sõidu, aga tänane sõidukoht oli päris hea. Tiirudes võtsin kolm varu, oleksin võinud paar tükki vähem võtta, aga kokkuvõttes päris südikas sõit."

Ankrumees Mehis Udam vajas püstitiirus kahte varu ning tõi Eesti finišisse 11. positsioonil, mis on Eesti teatemeeskonna parim lõppkoht MM-il pärast 2007. aastat. "Mul oli suhteliselt pikk võistluspaus, vormist polnud väga head ülevaadet. Laskmine on mul ka viimasel ajal olnud täielik katastroof, nii et läksin kindla peale laskma. Lõpuks tuli täitsa hästi välja. Üks hetk nägin, et kaheksas koht on minu ees ja täitsa püütav, aga ukrainlane, kes mind kohe kinni püüdis, oli minust sõidus selgelt tugevam ja ma ei hakanud temale keskenduma," ütles Udam.

Pühapäeval tõmmatakse MM-ile joon alla meeste ja naiste ühisstardist sõitudega. Ainsa eestlasena läheb võistlustulle Tuuli Tomingas.