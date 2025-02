Eesti hokinaiskonnal seisab ees põlvkondade vahetus: tulevik on hästi helge

Kui mõned aastad tagasi õnnestus Eesti naiste jäähokikoondisel pärast pikemat pausi taas MM-turniiril mängides kõige madalama, kolmanda divisjoni B-grupist aste kõrgemale tõusta, siis nüüd pole see kahel aastal järjest enam korda läinud.

Sel aastal võideti MM-turniiril neljast mängust kaks ja kaotati kaks.

"Me mängisime tegelikult hästi ja kuni viimase mänguni kullalootus säilis. Meil on nii palju noori mängijaid, et tulevik on hästi helge. Suur uuenduskuur on käimas. Ma arvan, et üldpildis oleme rahul," ütles koondise kapten Merlin Griffin.

Võit viimases voorus Bulgaaria üle oleks eestlannad järgmiseks hooajaks viinud A-gruppi.

"Kui me oleks nüüd tõusnud ja meil oli see võimalus Bulgaaria vastu mängides, aga kardan, et meil oleks olnud väga keeruline sinna A-gruppi püsima jääda hetkel veel. Meil on järelkasvu väga palju tulemas. Ma usun, et mõni aasta läheb aega, et suudaksime seal ikkagi püsima jääda," lisas Griffin.