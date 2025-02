Ermits: kui sellise tunde pealt saab kolmanda aja, siis võtan vastu!

Tomingas startis 32. kohalt ning eksis jättis neljas tiirus ainult ühe märgi üles, teenides sellega jälitussõidus 20. koha (+2.51,7). Samas oli ta sõidu vältel hädas suusakeppidega.

"Päris huvitav olukord oli jah," ütles ta pärast sõitu ERR-ile. "Kukkusin kepi katki ja esimese korraga sain vale firma kepi ja üldse valest riigist. Esimene Swix, mis sain, oli Kristo oma, käerihm oli teistsugune. Siis oli vaja uuesti vahetada, jõudsin Kauri punkti suure tõusu otsa, seal sain enda kepi, aga avastasin, et käerihma pole küljes."

"Sain lõpus enne pikka laskumist uue kepi, millel jällegi polnud rihma küljes. Põhimõtteliselt sõitsin terve ringi sedasi," selgitas Tomingas, kes aga oma sõiduga üleni rahule ei jäänud. "Algusest peale tundsin end äärmiselt uimasena. Sain aru, et sõitu minust täna ei ole. Üritan teistega tempot hoida ja vaatame, mis tiirudes juhtub."

Kui stardivahed välja võtta, oli eestlanna pühapäevases jälitussõidus aga paremuselt 14. Kas Tuuli Tomingas on tagasi? "Tahaks loota, tervis on tagasi," vastas ta.

Tuuli Tomingas Autor/allikas: ERR

Tõeliselt suurepärase sõidu tegi aga Regina Ermits, kes startis 51. kohalt, aga ületas finišijoone 25. kohaga (+3.05,9). Kui stardivahed välja võtta, oli jälitussõidus temast kiiremad vaid maailmameister Franziska Preuss ning hõbeda pälvinud Elvira Öberg.

"Võrreldes sprindiga tundus palju parem, aga ei tundunud, et see võiks kolmas [jälitussõidu] aeg olla. Kui sellise tunde pealt saab kolmanda aja, siis võtan vastu!" ütles Ermits ERR-ile.

Kas ta tunneb, et säärane tulemus andis potentsiaalile kinnitust? "See on kompleksne asi, mida kokku panna. Sprindiga ma rahule ei jää, sest ma tean, et see ei ole minu tase. Tuleb ka sellised tulemused vastu võtma ja paremini üritada. Täna klappis ja suutsin endale tõestada, et saab küll. Kui tahta," ütles Ermits.

Järgmisel nädalal sõidetakse MM-il veel tavadistants ning siis on aeg teatesõitudeks. "Mul on kaks võistlust, üks läks täitsa aia taha ja teisega võib rahule jääda. Tuleb rahulikku meelt säilitada ja uskuda, et see on olemas," sõnas Ermits.

Susan Külm eksis igas tiirus korra ning lõpetas 39. kohaga (+4.12,1). "Inetu. Ei ole päris see," ütles ta. "Mingi ebakindlus on tekkinud trahvidega sisse. Natuke maha rahunema ja mõtlema nende asjade üle. Mõned kohad siin rajal läksid iga ringiga raskemaks, aga jõuan lõpuni välja pingutada."