Marseille Olympique avas väljundi puudega jalgpalluritele

Tegemist on jalgpalli erivormiga, kus mängitakse seitse seitsme vastu: üks väravavaht ja kuus väljakumängijat. Väljakul on mängijad, kes on kaotanud jala ja liiguvad platsil karkude abil. Väravas seisavad aga mängijad, kes on jäänud ilma käest.

Vastavas Prantsusmaa liigas on nüüd neli võistkonda ja Marseille Olympique'ist sai esimene kõrgliigaklubi, kes liitus Annecy, Pariis FC ja Boauyega.

"Jalgpall on kõige populaarsem spordiala ja sel põhjusel on vajalik, et see oleks kättesaadav kõigile," sõnas Marseille Olympique'is nõunikuna töötav endine mängija Fabrizio Ravanelli.

"Oleme eriti uhked, et oleme esimene Ligue 1 klubi, kes avas oma sektsiooni amputeeritud jäsemega mängijatele."

Tänavuse aasta alguses loodud võistkond hakkab harjutama Marseille Olympique'i treeningkompleksis. "Meil on arenemiseks vajalikud vahendid olemas, pallid on täis pumbatud, pääseme riietusruumidesse," loetles juhendaja Karim Belounis.

"Meile ei maksta, kuid me saame nõuda kulude hüvitamist. See on suur kergendus."

Võistkond loodab Prantsusmaa liiga kinni panna ja pääseda nii 2019. aastast peetavasse Meistrite liigasse, mille eelmisel aastal võitis Poola klubi Krakowi Wisla.

Amputeeritud jäsemega jalgpallurite MM-turniire peetakse 1980. aastate lõpust ja hetkel on valitsev maailmameister Türgi, kes 2022. aasta turniiri finaalis alistas Angola.