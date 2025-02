Tuuli Tomingas jäi EM-il esimesena pjedestaalilt välja

Vastavalt reedese sprindi lõppjärjestusele pääses esimesena rajale rootslanna Anna-Karin Heijdenberg. Kui reedel läbis Heijdenberg tiirud puhtalt, siis laupäeval jättis ta igas tiirus ühe märgi üles. Suurima kasu lõikas sellest Bendika, kes tegi küll viimases lasketiirus kolm möödalasku, kuid edestas sellele vaatamata Heijdenbergi lõpuks 15,6 sekundiga. Pronksmedali teenis itaallanna Linda Zingerle (2; +19,2).

Tuuli Tomingas alustas võistlust 15. kohalt, tegi esimeses tiirus kaks eksimust, aga läbis ülejäänud tiirud veatult ja saavutas neljanda koha. Pronksmedalist jäi teda lahutama 8,4 sekundit.

Tomingasele järgnesid prantslannad Sophie Chauveau (4; +27,8) ja Gilonne Guigonnat (2; +35,6), norralanna Marthe Krakstad Johansen (2; +41,1) ja itaallanna Birgit Schölzhorn (1; +41,8).

Teise eestlasena stardis olnud Johanna Talihärm tegi neli möödalasku ja lõpetas võistluse 26. kohal (+2.54,1).

Meeste 12,5 km pikkuse jälitussõidu võitis veatult lasknud itaallane Patrick Braunhofer, kes pääses rajale 16. mehena. Tema järel pälvis hõbeda norrakas Isak Frey (2; +22,7) ja pronksi norrakas Sverre Dahlen Aspenes (4; +37,5). Ühtegi Eesti meest stardis ei olnud.

