Tomingas saavutas EM-il sprindis 15. koha

Mõlemad lasketiirud puhaste paberitega läbinud Heijdenberg teenis kindla võidu, edestades hõbemedalile tulnud prantslannat Amandine Mengin' (1) 49,3 sekundiga. Hõbedasest autasust jäi ülinapilt ilma lätlanna Baiba Bendika, kes kaotas prantslannale vaid 0,1 sekundiga.

Lamadestiiru ühe ja püstitiiru kahe eksimusega läbinud Tomingas lõpetas austerlanna Anna Juppe järel 15. kohal, kaotust võitjale kogunes 1.22,7.

Kohe Tomingase selja taha platseerus Johanna Talihärm, kes jättis püstitiirus üles kaks märki (+1.31,1). Emma Roberta Rajando sai viie möödalasuga 98. koha (+6.56,9), Grete Gaim jättis lamadestiiru järel võistluse pooleli.

Stardinimekirjas oli ka Susan Külm, ent tema rajale ei läinud.

