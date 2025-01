Talihärm alustas laskesuusatamise EM-i 26. kohaga

Talihärm tegi kolmapäeval kokku kolm möödalasku (0+1+2+0) ning kaotas võitjale, sakslannale Johanna Puffile 3.48,7.

Puhtalt lasknud 22-aastase Puffi järel sai teise koha tema koondisekaaslane, samuti kõik neli tiiru puhaste paberitega läbinud 21-aastane Marlene Fichtner (+9,5). Kolmanda koha sai rootslanna Anna-Karin Heijdenberg (1+1+0+1; +18,0).

Teise eestlannana oli võistlustules Grete Gaim, kes tegi kaks möödalasku (0+1+0+1), kaotas võitjale ligi üheksa ja pool minutit ning oli 77. Eesti meestest on kolmapäevasel tavadistantsil stardis Ramses Tiislar.

Laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlused on lahtised, mis tähendab, et neil võivad osaleda ja ametlikke tulemusi kirja saada ka sportlased kaugemalt. Nõnda jõudsid EM-il ka naiste tavadistantsil finišisse näiteks Tšiili, Argentina ja Brasiilia sportlased. Medali on EM-ilt võitnud nii Kanada, USA kui Jaapan.