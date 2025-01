Zahkna: laskmine on kordaminek, aga sõit väga konarlik

46. kohalt startinud Rene Zahkna pühapäeval lamadestiirudes ei eksinud ja kerkis 38. kohale, tema ainus möödalask tuli esimeses püstitiirus. Finišis kaotas Zahkna hooaja teise MK-etapivõidu teeninud Sturla Holm Lägreidile 3.39,4 ja sai 36. koha.

"Laskmine on kindlasti kordaminek," tõdes Zahkna. "Sellise laskmisega ootasin ka kõrgemaid kohti, aga esimesest ringist oli aru saada, et täna mul pole lihtsalt sõitu. Üleeile ei olnud, eile oli, täna ei olnud - väga kõikuv on kõik."

Zahkna tunnistas, et olukord võrreldes aastataguse MM-i eelse ajaga on praegu kehvem. "Sõit oli siin [eelmisel aastal] kindlasti parem, laskmine ilmselt grammike kehvem. Koos tänasega olen viimased kaheksa individuaalvõistlust vähemalt 90 protsendiga lasknud, aga sõit on väga konarlik," lisas ta.

Kristo Siimer tegi neli möödalasku (0+1+2+1), kaotas 5.26,7 ja oli finišisse jõudnud meestest eelviimane ehk 50. "Kõik oli täna väga raske," kinnitas ta võistluse järel. "Rajale midagi ei jätnud, sellest võistlemisest on praegu juba päris väsimus peal. Peab puhkama. MM-iks annab parandada, tunnen, et praegu ongi paras natuke puhata, keha värskendada ja siis juba MM-ile rõõmsalt vastu minna."