Eesti hokinoored alustasid kodust MM-turniiri suure kaotusega

Eesti ja Ukraina alla 20-aastaste koondised tegid mõlemad Tondiraba jäähallis peetud kohtumises üle 30 pealeviske, aga võimaluste realiseerimisel olid vastased Eestist klassivõrra paremad.

Ukraina läks avakolmandikul kiiresti juhtima, visates kaks väravat vähem kui minutiga ja kolmanda otsa arvulisest vähemusest. "Ukraina oli muidugi väga hea," tunnistas Eesti U-20 koondise peatreener Simo Luukkainen ERR-ile.

"Nad sundisid meid taktikaliselt palju mängima üks-ühe vastu ja selles olime täna selgelt kehvemad. Eks alguses oli tunda ka esimese mängu pinget ja see paistis ka välja."

Teist kolmandikku alustas Georg Vladimirovi asemel väravas Christopher Rembetti, aga peagi viskas Ukraina kaks väravat vaid kaheksasekundilise vahega, minnes juhtima 5:0. Ehkki vastased võtsid ridamisi kaheminutilisi karistusi ja Eesti sai kahel korral mängida ka viis kolme vastu ülekaalu, siis tulemust see ei toonud.

"Kui laseme endale värava, on natukene häbi. Sellest ülesaamine on keeruline ja olukorda mängu ajal parandada on raske. Aga kui tulevad järgmised mängud, siis suudame näidata, mida oskame," ütles Luukkainen.

Viimasel kolmandikul realiseeris Ukraina kohe oma esimese arvulise ülekaalu ja lisas varsti veel kaks väravat seisuks 8:0. Eesti auvärava viskas Artjom Orlov, kui kohtumise lõpuni jäi alla kahe minuti.

"Koha säilitamine sel tasemel on täiesti selge eesmärk. Aga läheme iga mängu ka võitma ja üritame homme mängida paremini," lausus Luukkainen.

Pühapäeval on Eesti vastaseks Jaapan.