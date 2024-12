Operatsioonil käinud Tandrevold võib juba Oberhofis rajale naasta

Norra laskesuusakoondis teatas esmaspäeval, et äsja südameoperatsioonil käinud Ingrid Landmark Tandrevold ning haigusest taastunud Juni Arnekleiv on pärast aastavahetust toimuvaks MK-etapiks Oberhofis koondise nimekirjas. Vetle Sjaastad Christiansen Saksamaale aga ei sõida.

Südame rütmihäiretega heitlev Tandrevold käis eelmisel nädalal operatsioonil ning teatas kolmapäeval, et tema protseduur läks edukalt. 28-aastane norralanna naasis kiirelt ka treeningutele ning Norra koondis teatas, et mullu MK-sarja üldarvestuses kolmandaks jäänud Tandrevold läheb juba järgmisel MK-etapil koondisega kaasa.

"Võtame Ingridi kaasa ja loodame, et ta on pärast oma südameoperatsiooni valmis. Aga lõpliku hinnangu saame siis, kui võistlus kohale jõuab," teatas Norra koondise spordidirektor Per Arne Botnan.

Lisaks Tandrevoldile läheb koondisega kaasa ka Juni Arnekleiv, kes osales hooaja esimesel kahel etapil, kuid jäi Le Grand Bornandi mõõduvõtuks haigeks. "Juni on kodus teinud trenni ning kõik teated sealt on olnud julgustavad," rääkis Botnan.

Lisaks neile kahele kuuluvad Norra koosseisu veel Maren Hjelmeset Kirkeeide, Karoline Offigstad Knotten, Ida Lien ning Gro Randby.

Meeste koosseisu kuuluvad vennad Böd, Sturla Holm Lägreid, Endre Strömsheim, Vebjörn Sörum ning Martin Uldal. Kõige märkimisväärsem puuduja on aga Vetle Sjaastad Christiansen, kes sel korral koondisega kaasa ei lähe. "Vetlel oli sellest grupist, kes Prantsusmaal võistles, kõige kehvemad tulemused. Ta ei ole sel talvel veel oma parimat vormi üles leidnud. Konkurents on meil nii tihe, et Oberhofi ta ei pääse," selgitas Botnan.

Christiansen otsustab IBU karikasarjas võistlemise asemel keskenduda treeningutele ning naaseb võistlustulle tõenäoliselt jaanuari keskel Ruhpoldingu etapi ühisstardist sõidus. Pärast seda etappi avalikustab Norra ka oma MM-koondise koosseisu.

Oberhofi MK-etapp algab 9. jaanuaril naiste sprindisõiduga.