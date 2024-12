Pühapäeval võistleb Tallinnas paarsada jõulukostüümides orienteerujat

Jooksu start on Nõmme keskuses kell 12 ning finiš Mustamäe Riigigümnaasiumi juures. Esmakordselt peavad osalejad tund aega enne starti lahendama salajase stardiülesande.

"Jõulujooks on suurepärane näide sellest, milline võiks olla kaasaegne liikumisüritus - innovatiivne ning mänguline. Erinevalt tavapärasest orienteerumisüritusest peavad osalejad fantaasia abil lahendama rajal mitmeid lisaülesandeid, et leida üles kõik kontrollpunktid. Näiteks möödunud aastal pidid jooksjad üles leidma Kalevi Staadionil suurürituse käigus kaduma läinud inimeste isiklikud esemed. Iga istekoha juures oli kontrollpunkt," ütles Linnaorienteerumise projektijuht Tomi-Andre Piirmets.

Linnaorienteerumise Jõulujooks toimub ühisstardist ning valida saab kolme erineva pikkusega raja vahel – 15, 9 või 5 kilomeetrit. Kõige osavõturohkema, 9-kilomeetrise raja esimesed lõpetajad jõuavad Mustamäe Riigigümnaasiumi hoovis olevasse finišisse umbes kell 13.30.

"Meil on traditsiooniks kujunenud, et osalejad, kes kannavad terve raja vältel mõnda jõulukostüümi või päkapiku mütsi saavad edumaa ja läbivad teiste osalejate ees lühema distantsi. See motiveerib väga paljusi osalema kostüümis ning osalejate fantaasia on piiritu. Varasematel aastatel on nende seas olnud jõuluvanad, kingipakid, jõulukuused või muud loovad lahendused," lisas Piirmets.

Kuigi võistlusrada on enne üritust salajane meenutab ta eelmise aasta rada. "Möödunud aastal oli Jõulujooksu osalejatel esimestena vallutada sel hetkel veel ehitusobjektina olnud Arteri kvartali tornmaja kõrgeim korrus, siis ma arvan, et osalejad soovivad tutvuda ka Nõmme-Mustamäe piirkonna ühe kõrgeima tipuga."

Linnaorienteerumine on aastaringselt toimuv iganädalane orienteerumisürituste harrastusspordisari, mis tutvustab Tallinna põnevaid paiku läbi liikumisharrastuse.