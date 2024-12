Ajalooraamatutesse jõudnud Brasiilia klubi sai MM-il üllatuskaotuse

Varem sisuliselt jalgpalliklubide MM-iks olnud maailmajagude karikaturniiril Intercontinental Cup on peetud esimesed mängud ning üllatuslikult langes konkurentsist Lõuna-Ameerika meister Botafogo.

Novembri lõpus Lõuna-Ameerika tähtsaima klubiturniiri Copa Libertadorese finaalis 3:1 kaasmaalased Atletico Mineiro alistanud Rio klubi Botafogo krooniti nädal hiljem ka Brasiilia meistriks, pestes sellega hiilgavalt maha eelmisel hooajal neile kaela langenud altmineku.

Botafogole oli kodune meistritiitel klubi ajaloo kolmandaks ja esimeseks pärast aastat 1995. Ühtlasi sai neist alles kolmas Brasiilia meeskond, kes suutnud ühel aastal võita nii Copa Libertadorese kui Serie A: Santos suutis seda aastatel 1962 ja 1963 ning Flamengo viis aastat tagasi.

Botafogost sai seega ka Lõuna-Ameerika esindaja traditsiooniliselt jalgpalliklubide MM-iks olnud turniiril, mis kannab nüüd nime FIFA Intercontinental Cup ning kus osalevad kõigi FIFA konföderatsioonide meisterklubid. Paraku langesid brasiillased välja juba esimesel tõkkel, kui pidid kolmapäeval Dohas tunnistama Põhja- ja Kesk-Ameerika meistri, Mehhiko klubi Pachuca 3:0 paremust.

Otsustavas poolfinaalis kohtub Venezuela jalgpallilegendi Salomon Rondoni ja kahekordse Hollandi meistri Oussama Idrissi teenetele toetuv Pachuca laupäeval Dohas Aafrika meistri Al Ahlyga, selle mängu võitja kohtub 18. detsembril Lusailis toimuvas finaalis Meistrite liiga võitja Madridi Realiga.

Võiduga sai Pachuca enda valdusesse Ameerika derbikarika (Derby of the Americas), Mehhiko meeskonna ja Al Ahly vaheline mäng kannab ametlikult nime Challenger Cup ning finaali mängitakse Intercontinental Cupi nime all.

Jalgpalliklubide MM tuleb järgmise aasta suvel täiesti uues kuues, kui USA-s toimuval turniiril mängivad kuue konföderatsiooni 32 võistkonda.