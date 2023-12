Pele ja Neymari klubi langes esmakordselt kõrgliigast välja

Kolmekordne Copa Libertadorese võitja ning aastatel 1956-1974 Pele ja 2003-13 Neymari koduklubiks olnud Santos oli kuni kolmapäevani koos Sao Paulo ja Flamengoga üks kolmest klubist, mis ei olnud veel kordagi Brasiilia kõrgliigast välja kukkunud.

Kõrgliigahooaja viimases kolmes mängus vastaste paremust tunnistanud Santosel jäi lõpuks päästvast 16. kohast puudu üks punkt, lisaks neile langesid välja Goias, Coritiba ja America MG. Sealjuures tõi Fortalezale kolmapäeval võidu Juan Lucero tabamus matši kuuendal lisaminutil.

Ajalooline altminek tõi sadamalinnas kaasa rahvarahutused, Brasiilia meedia teatel süüdati staadioni ümbruses vähemalt kolm bussi ning mitmeid autosid, millest üks kuulus meeskonna ründajale Stiven Mendozale.

For the first time in their 111-year history, Santos have been relegated to the Brazilian second division



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/MX0vdQgsaM