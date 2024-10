Mullune luumurd kimbutab Petrõkinat ikka: ma ei tunne jalga nii nagu enne

Iluuisutajal Niina Petrõkinal on värskete kavadega selja taga kaks esimest uue hooaja võistlust. Kui septembris Itaalias ei õnnestunud tal hüppeid kavaga hästi kokku panna, siis nädala eest Prantsusmaal kogus ta kahe kavaga juba soliidsed 187 punkti ja sai Nice'i võistlusel teise koha.

"See ei ole veel kõige parem, mida ma praegu oskan, aga ikkagi suutsin ennast kokku võtta," rääkis Petrõkina "Ma olin nii närvis enne lühikava, ma isegi ei mäleta, et millal ma olin nii suures stressis. Kuidagi suutsin ennast kokku võtta ja siis tegin enda maksimumi lühikavas. Vabakavas veel ei suutnud."

Kui keerukas vabakavas jäi tal oma rekordist puudu üheksa punkti, siis lühikavas vaid ühe punkti jagu. "Just see tunne, kui ma hakkasin kava sõitma, oli kuidagi nii meeldiv. Jõudsin nautida ja tegin iga liigutust nii nagu peaksin tegema. Kõik tuli nii hästi välja. Vaid kaskaadis jäi natukene puudu, aga ma töötan sellega," tõdes Petrõkina.

Kava esitamisel tuli kohaneda seejuures kitsama jääväljaga, sest Nice´i spordihalli katus lasi vihma läbi ning üht nurka piirati jääväljal koonustega. "See tegelikult aitas mind. Sa keskendud rohkem nende koonuste peale, et sa ei sõidaks ega hüppaks nende peale ja ise hoiad ennast kokku," selgitas Petrõkina.

Võistlusele järgnenud Tallinnas tehtud treeningutel tundis Petrõkina end väsinult ja pidi sel nädalal nelja päeva jooksul koormusi vähendama. "Analüüsid näitasid, et on kõik korras, aga midagi oli. Ma ei tundnud ennast hästi, tundsin, et olen nagu laisk vorst ja ma ei taha midagi teha, jõudu pole ja pea valutab. Nüüd on kõik hästi," tõdes ta.

Mullu detsembris murdis Petrõkina vasaku jala pindluu ja kõige raskemat hüpet on tal jätkuvalt keeruline sooritada. "Kui rääkida kolmekordsest axel'ist, siis ma ei tunne seda jalga nii nagu enne. Ma ei suuda nii kõvasti üles hüpata. Töötan selleks mingite harjutustega, aga praegu veel midagi ei aita," rääkis Petrõkina. "Ma ei tea, kas midagi kasvas valesti või lihtsalt ei tunne mingit lihast, et üles tõugata. Teen näiteks kahekordset axel'it ja tunnen, et hüppan üles, aga vaatan siis videolt, et see on nii väike hüpe..."

Novembri teisel ja kolmandal nädalal ootavad Petrõkinat hooaja esimese poole olulisemad stardid, ISU Grand Prix etapid Tokios ja Espoos. Mullu jõudis ta esimese Eesti iluuisutajana GP-sarjas pjedestaalile, kui saavutas Texases kolmanda koha.