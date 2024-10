Henn: ründajatega meil hetkel olukord ei ole kiita

Jürgen Henni valikusse kuulub 26 mängijat ning pausi järel on nimekirjas tagasi Sergei Zenjov, Henri Anier ja Erik Sorga.

"Henri oleks tõenäoliselt olnud ka eelmine kord valikus, aga nüüd on ta terve ja olemas. Sorga on leidnud omale mängupaiga ja ründajatega meil hetkel olukord ei ole kiita," ütles peatreener. "Sergei reageeris täpselt nii nagu mängija peaks reageerima. Kui ta jääb koosseisust välja, siis ta näitab, et treener tegi vea ja jätkas oma väravalöömise hoogu."

Ka septembris valikusse kuulunud, kuid platsilt kõrvale jäänud Mattias Käit ja Rasmus Peetson on samuti tervenenud. Valikust on jäänud tervislikel põhjustel välja Rauno Sappinen ja Mark Anders Lepik.

Henn lisas veel, et koondise nimekirja kokku pannes pidi kaaluma ka seda, et mõned nooremad mängijad saavad veel Eesti noortekoondist aidata. "U-21 mängijatel on veel viimane aken, viimased mängud võimalus aidata noortekoondist," sõnas juhendaja.

Eesti koondisel on septembriga alanud Rahvuste liigas punktiarve avamata. Kodumängus Slovakkiaga tuli vastu võtta 0:1 kaotus, Rootsile jäädi alla 0:3.

11. oktoobril võõrustatakse Aserbaidžaani ja 14. oktoobril külastab A. Le Coq Arenat Rootsi koondis. Mõlemast mängust saab ülekannet jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.