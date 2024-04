NFL-i draft'i avaringis tegid ilma mängujuhid

NFL-i draft'i kolm esimest valikut olid mängujuhid, Chicago Bearsi poolt esimesena valituks osutunud Williamsi järel valis Washington Commanders teisena Jayden Danielsi (LSU) ning New England Patriots kolmandana Drake Maye'i (North Carolina).

Neljapäeval toimus Detroidis draft'i avaring, ülejäänud kuus ringi leiavad aset reedel ja laupäeval. Esimest korda pärast aastat 1983 valiti avaringis kokku kuus mängujuhti (kõik esimese 12 seas); 32 valitu seas oli avaringis kokku 23 ründemängijat ehk enim alates 1967. aastast, mil NFL ja American Football League pidasid esimese ühise draft'iõhtu. Esimene kaitsemängija, Laiatu Latu, osutus Indianapolis Coltsi poolt valituks alles 15.

Atlanta Falcons tõi kaheksanda valikuga meeskonda mängujuhi Michael Penix Jr.-i, kuigi sõlmis alles märtsis enam kui saja miljoni dollari eest lepingu 35-aastase Kirk Cousinsiga. The Athletic kirjutab, et Falcons andis küll Cousinsile mõista, et draft'is valitakse mängujuht, aga et seda tehakse mõnes hilisemas ringis, mitte esimeses.

Minnesota Vikings täitis Cousinsist tühjaks jäänud koha kümnendana valitud J.J. McCarthyga ning lisas 17. valikuga ka defensive end'i Dallas Turneri. Nii Alabamast, LSU-st kui Washingtonist valiti neljapäevases avaringis kolm mängijat.