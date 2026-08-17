VIDEO | Ottender püüdis oma hooaja esimese touchdown'i

Ott Eric Ottender avas ameerika jalgpalli Euroopa liigas oma hooaja punktiarve, kui koduklubi Wroclaw Panthers teenis koduväljakul London Warriorsi üle kindla 41:0 võidu.

Poola klubi pani paremuse maksma esimesel poolajal, kui skooris oma seitsmest rünnakust kuuel touchdown'i. Viimase neist skooris eestlane Ott Eric Ottender, kes luuras Londoni kaitse seljataha ja püüdis mängujuhi Jameson Wangi 61-jardise söödu. Teisel poolajal võttis Wroclaw jala pedaalilt ning enam punkte ei saanud, teenides sellegipoolest kindla 41:0 võidu.

25-aastane Ottender püüdis kokku neli palli ja kogus 93 jardi. Ameeriklane Michael Harley Jr püüdis kolm touchdown'i, lõpualasse jõudsid veel Eduardo Perez ja Kacper Jaszewski.

Sel hooajal oma koduklubi rünnakus tagasihoidlikumasse rolli jäänud eestlane on hooaja peale püüdnud 18 palli 212 jardiks, pühapäevane touchdown Londoni vastu oli tema hooaja esimene. Mullu skooris Ottender kolm touchdown'i.

Wroclaw on tänavu Euroopa liigas (AFLE) võitnud üheksa mängu ja saanud kaks kaotust. Kagukonverentsis on teise kohaga edasipääs kindlustatud, esikohal on kümme võitu ja ühe kaotuse kogunud Vienna Vikings. Eestlase klubi lõpetab põhiturniiri 22. augustil võõrsil Berlin Thunderi vastu.

Kolmekordne Saksamaa meister Ülar Tiitma ja Potsdam Royals teenisid samuti nädalavahetusel võidulisa, kui alistasid võõrsil Braunschweig Lionsi lausa 61:0.

Potsdam on kogunud sel hooajal üheksa võitu ja ühe kaotuse, põhjadivisjonis ollakse 11 mängu võitnud Dresden Monarchsi järel teisel kohal. Eestlase klubi peab põhiturniiril veel kaks kodumängu, 22. augustil Kiel Hurricanesi ja 29. augustil Munich Cowboysi vastu.