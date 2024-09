Kohatult tähistanud Argentina väravavaht peab kaks mängu vahele jätma

Martineze tähistused on ka varasemalt tähelepanu alla jäänud, sest argentiinlane pälvis kaks aastat tagasi jalgpalli MM-i võitmise järel parima väravavahi tiitli ning hoidis autasustamisel kuldset kinnast oma kubeme ees.

Martinez oli septembri alguses taas hoos, kui Argentina alistas MM-i kvalifikatsioonimängus Tšiili 3:0, misjärel tõid mängijad Copa America tiitli platsile, et sellega poolehoidjate ees tähistada. Karikas liikus mängijalt mängijale, aga jõudis lõpuks väravavahi kätte, kes ei suutnud end tagasi hoida ning hoidis karikat taaskord oma kubeme ees.

Lisaks sai mõned päevad hiljem Argentina kvalifikatsioonimängus Colombialt 1:2 kaotuse ning Martinez lõi pärast mängu teda filmima tulnud kaamerameest.

Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) otsustas nende kahe juhtumi tõttu 32-aastasele väravavahile kohatu käitumise eest kahemängulise keelu kehtestada. Argentina jalgpalliliit teatas, et ei nõustu karistusega, kuid lisas, et Martinez vastutab ise oma tegude eest. See tähendab, et Martinez ei saa mängida oktoobris Venezuela ja Boliivia vastu.