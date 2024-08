Külm kolmandat päeva võistlemisest: ränk võitlus iseendaga

Külm alustas kodust MM-i supersprindi kümnenda kohaga, laupäeval sai ta sprindidistantsil seitsmenda koha ehk jäi esimesena lilletseremoonialt välja. Pühapäevases ühisstardist sõidus pääses eestlanna viimaks kuue sekka.

"Väga ränk võitlus iseendaga. Kolmandat päeva järjest võistelda, täna selline ekstreemkuumus, lihtsalt tahtejõu pealt panin," rääkis Külm pärast võistlust. "Eile [laupäeval] olin väga pettunud, et lilletseremooniale ei saanud, täna tuli teha vigade parandus."

Külm (1+1+1+2) eksis viimases tiirus kahel esimesel lasul, aga sai kolm järgmist märki alla ning ületas finišijoone maailmameistriks kroonitud lätlannast Baiba Bendikast poolteist minutit hiljem.

"Abistajaid oli iga meetri peal! Ma olin täiesti läbimärg, nagu oleks ujumast tulnud, sest kahe km jooksul kasteti sind kolm korda veepudeliga üle. Viimasesse tiiru tulles hakkasin sihtima ja vaatasin, et sihikust läbi ei näe, sest veetilk on ees. Pidin natuke puhuma, aga õnneks see ei takistanud laskmist. Möödalasud olid ikkagi minu ja tuule koostöös," tõdes Külm.