Ermits avastardi eel: oleme MM-iks valmistunud, aga ei rihi tippvormi

20-aastane Kehva oli neljapäevases noormeeste 7,5-kilomeetrises supersprindi finaalis üks kolmest sportlasest, kes eksis nelja tiiru peale vaid ühe korra. Avatiirus tehtud möödalask tõi eestlasele kaheksanda koha, kaotust maailmameistriks kroonitud tšehhile David Eliasile kogunes 41,7 sekundit.

"Hommikul oli eelsõidus tunne väga hea, viimasel ringil jäi isegi päris palju reservi - nägin, et olen kindlalt kuue seas ja sain natuke jõuvarusid hoida," kommenteeris Kehva oma päeva ERR-ile. "Küll olin aga õhtul natuke väsinud, lootsin, et jaksan natuke paremini sõita. Minu kohta oli ikkagi päris viisakas sõit. Laskmisega jään rahule, teadsin, et selline mees-mehe vastu laskmine, eriti püsti, on minu tugevam pool ja mängisingi selle peale. Lõpuks kõik enam-vähem klappis ja olen kohaga ka rahul," tõdes ta.

Reedel võistlevad supersprindis täiskasvanud. Eesti koondis on kohal parimas rivistuses, naiste teises eelsõidus on sealjuures korraga rajal nii Tuuli Tomingas, Regina Ermits, Johanna Talihärm kui Grete Gaim.

"Tegemist on koduse MM-iga, oleme mingil määral ikkagi valmistunud. Meie ühtne sõnum suve algusest saadik on aga olnud, et valmistume, aga ei rihi mingit tippvormi," tõdes Ermits. "Tunnen enda puhul ka, et ma ei ole sellises kohas, kus ma oleks võimeline väga heas vormis olema praegu ja siis ka talvel sõitma neid tulemusi, mida soovin sõita."