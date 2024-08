Eestit esindab kodusel suvebiatloni MM-il 23 sportlast

"Eesti on suvebiatloni maailmameistrivõistlustel väljas parima võimaliku koosseisuga nii täiskasvanute kui ka juunioride arvestuses," ütles Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni spordidirektor Kauri Kõiv. "Suvised võistlused on pigem osa ettevalmistusest talviseks hooajaks ning nendeks väga spetsiifilist ettevalmistust ei tehta, kuid kindlasti annavad kõik sportlased endast võistlusrajal parima."

Eesti rahvuskoondisesse kuuluvad naistest Tuuli Tomingas, Susan Külm, Regina Ermits, Johanna Talihärm, Hanna-Brita Kaasik ja Grete Gaim ning meestest Kristo Siimer, Rene Zahkna, Marten Aolaid, Robert Heldna ja Joosep Perv.

Sprindidistantsil teeb kaasa ka kevadel tippsportlase karjääri lõpetanud Raido Ränkel. "Raido soov startida oli küll üllatav, aga kuna stardikohti on piisavalt, siis me ei näinud tema osalemises takistust, sest Raido tasemel sportlane on kindlasti suvistel maailmameistrivõistlustel konkurentsivõimeline," ütles Kõiv.

Eesti juunioride koondist esindavad meestest Mark-Markos Kehva, Mehis Udam, Yaroslav Neverov, Karl Rasmus Tiislär, Karl Ramses Tiislär, Oskar Orupõld ja Rasmus Vainomäe ning naistest Vibeke Marie Välbe, Violetta Konopljova, Mirtel Kärsna, Kretel Kaljumäe ja Mia Mai Huik.

"Oma esimese rahvusvahelise tiitlivõistluse kogemuse saavad kevadel järelkasvukoondisega liitunud Oskar Orupõld ja Rasmus Vainomäe ning ka satelliitprogrammi kaudu ühes laagris koos järelkasvukoondisega treeninud Mia Mai Huik," lisas Kõiv.

Neljal võistluspäeval tuleb Otepääl starti üle 300 sportlase 30 riigist. Juunioride maailmameistrid selguvad supersprindis, sprindis ja jälitussõidus, täiskasvanute maailmameistrid supersprindis, sprindis ja ühisstardist sõidus. Võistlustele saab kaasa elada nii lasketiirutribüünilt kui rajalt.