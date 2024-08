Tuuli Tomingas: juuni alguses olin iseenda hale vari

Järgmisel kahel nädalalõpul on Eesti Televisiooni ekraanil võimalik kaasa elada suvebiatloni võistlustele. Sel nädalal peetakse Otepääl suvebiatloni MM ja järgmisel nädalal on maailma üks parimaid laskesuusatajaid läbi aegade Martin Fourcade kutsunud oma sõbrad külla Prantsusmaale.

Otepää suvebiatloni MM algab neljapäeval juunioride võistlustega ja kulmineerub pühapäeva õhtul. Eelmisel aastal toimunud võistlustel teenis naiste sprindis MM-tiitli just Tomingas, ent Otepääle saabub ta väga raskete treeningute pealt mägedest ja otseselt koduseks suurvõistluseks ei valmistunud.

"Ma annan endale andeks, kui ma võib-olla ei ole nii värskes seisus omadega. Trenn on veel kontides, et ma pean sellega endale aru andma. Juuni alguses olin iseenda hale vari, kuid minu seisund on väga ägedalt paremaks läinud ja puhtalt sellepärast on mul hea meel starti minna. Enam ma pole nagu kott raja peal," rääkis Tomingas.

Nädal pärast suvebiatloni MM-i toob ETV esmakordselt vaatajateni neljandat korda toimuva Martin Fourcade'i festivali laskesuusavõistluse. 31. augustil toimuvale võistlusele said kutse üheksa naist, olümpiavõitjate ja maailmameistrite kõrval ka Tuuli Tomingas.

"See on väga uhke asi, aga kui seal ebaõnnestuda, siis võib-olla tekib selline tunne, et kas oli vaja? Samas ma usun, et see on väga äge kogemus," märkis Tomingas.

Suvebiatloni MM-i ülekanded algavad ETV-s reedel kell 15.30