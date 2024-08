Suureks jalgpallipeoks valmistuv USA palkab nimeka treeneri

Mitmed meediaväljaanded kirjutavad, et Pochettino kohtus eelmisel nädalal USA alaliidu esindajatega ning andis selle nädala kolmapäeval ametliku jah-sõna. The Athleticule teadaolevalt oli 52-aastane argentiinlane peamine kandidaat Gregg Berhalteri poolt vabaks jäetud kohale.

Pochettino ei ole varem rahvuskoondist tüürinud, kuid klubitasandil on ta juhendanud mitut nimekat meeskonda, sealhulgas Tottenham Hotspuri, Pariisi Saint-Germaini ja Londoni Chelseat. Möödunud hooajal lõpetas Chelsea tema käe all Inglismaa kõrgliigas kuuendal kohal.

ESPN-i sõnul läheb ametliku teateni pisut aega, sest Chelsea pole Pochettinole vallandamise eest kompensatsiooni tasunud ning kuni lahenduse leidmiseni ei saa argentiinlane USA alaliiduga lepingut sõlmida.

USA koondise järgmine kohtumine leiab aset 7. septembril, kui sõprusmängus minnakse vastamisi Kanadaga.

