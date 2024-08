Stojkovic: kaitse ja suhtumise osas pole ühtki halba sõna

Kahe mängu kokkuvõttes tunnistati Rootsi klubi Häckeni 7:2 paremust. Peatreener Ivan Stojkovici sõnul näitas meeskond siiski suurt sisu ja see annab head lootust tulevikuks.

"See, kuidas mu meeskond kaitses töötas ja milline oli nende suhtumine - mul ei ole selle kohta ühtegi halba sõna. Olen uhke nende üle ja näitasime, et selliste meeskondadega on võimalik mängida," lausus serblane ERR-ile.

"Muidugi olen pisut kurb, et me esimeses mängus rohkem aktiivsust üles ei näidanud, aga selline on jalgpall ja see on meile ka järgmiseks hooajaks hea õppetund."

Peatreeneri sõnul on meeskond hooaja viimasele kolmandikule vastu minnes heas seisus ja valmis liigas kõrge koha eest võitlema.

"Need mängud näitasid mulle, et meeskond on minu siinoldud 13 kuu jooksul palju arenenud, eriti viimase kahe kuuga. Ka ma ise olen treenerina arenenud. Me kõik oleme teinud edasimineku ja olen hooaja viimase 14 vooru eel väga-väga optimistlik."

Liigatabelis on Paide praegu neljas, järgmise mängu peavad nad pühapäeval Premium liigas Pärnu Vaprusega.