Manchester United soetas Bayernist kaks talendikat kaitsjat

Inglismaa jalgpallihiid Manchester United teatas enne reedel algavat hooaega, et on sõlminud lepingu Müncheni Bayernis koos mänginud kaitsepaari Matthijs de Ligti ja Noussair Mazraouiga.

25-aastane de Ligt sõlmis Unitediga viieaastase lepingu, 26-aastane Mazraoui andis allkirja neljaks aastaks, kuid tema lepingus on klausel veel üheks aastaks. Klubi kulutas Müncheni meeste peale kokku ligi 70 miljonit eurot, millest umbes kümme on boonused.

Mõlemad mehed alustasid oma profikarjääri Amsterdami Ajaxis, kus nende juhendajaks oli praegune Unitedi peatreener Erik ten Hag. "Ten Hag, kujundas minu karjääri esimesi aastaid, seega ta teab väga hästi, kuidas minust kõige parem välja saada ja ma ei jõua ära oodata, kuni saan taas temaga koostööd teha," sõnas de Ligt.

De Ligt siirdus 2019. aastal 75 miljoni euro suuruse tasu eest Juventusesse ning kolm aastat hiljem ostis Bayern hollandlase 67 miljoni euro eest ära, kuid talendikas keskkaitsja ei suutnud nendes klubides oma potentsiaali realiseerida. United maksis tema eest 45 miljonit eurot.

Hollandis sündinud, kuid Marokot esindav Mazraoui mängis kuni 2022. aastani Ajaxis, kuid liitus siis lepingu lõppedes Bayerniga, kes müüs äärekaitsja edasi 15 miljoni euro eest. "Väga põnev on taas ten Hagiga ühineda, kui sisenen oma karjääri parimatesse aastatesse," ütles Mazraoui. "Tean, mida ta oma mängijatelt ootab ja annan kõik, et see grupp oleks edukas."

Inglismaa Premier League saab alguse juba sel reedel, kui Manchester United võõrustab Fulhami. ManU teatas ühtlasi, et kaitsja Luke Shaw peab vigastuse tõttu hooaja avakohtumise vahele jätma, mis tähendab, et Mazraoui võib kohe oma uue koduklubi eest debüüdi teha.