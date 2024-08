Soome juurtega Norra olümpiavõitja: võib-olla pean kuldmedali müüma

25-aastane Koanda rebis 121 kilogrammi ja jäi selles arvestuses Dajomesele ühe kiloga alla. Tõukamises tuli aga olümpiarekord 154 kilo, mis tähistas ka kogusumma olümpiarekordit.

Koanda on viimastel aastatel olnud väga edukas: 2022. aastal krooniti ta Bogotas maailmameistriks ning tuli nii tunamullu, mullu kui ka tänavu Euroopa meistriks.

Sellest hoolimata ei näe ta oma tulevikku tingimata helgetes toonides. Kuni 2022. aastani töötas ta sporditegemise kõrvalt elektrikuna ega välista, et peab nüüd ameti juurde tagasi pöörduma.

"Võib-olla, ma ei tea. Võib-olla pean müüma oma kuldmedali, et investeerida 2028. aasta olümpiamängude etttevalmistusse, aga eks näis," lausus ta Norra avaõiguslikule ringhäälingule NRK.

"Ei ole olnud lithne. Norra on väike tõstmisriik ja meil on väike tiim, aga fantastiline on näha, kuidas oleme olnud loomingulised ja töötanud sellega, mis meil on."

Koanda esikoht on väike lohutus Soomele, kel pole jätkuvalt Pariisi olümpialt ühtki medalit. Nimelt elas Koanda kuni üheksa-aastaseks saamiseni Soomes, tema ema on soomlanna ja tal on Norra kõrval ka Soome pass.

Kuni 81-kiloste naiste ja üliraskekaalu meeste kõrval selgusid laupäeval medaliomanikud ka kuni 102-kiloste meeste konkurentsis: esikohale tuli hiinlane Liu Huanhua (406 kg), teiseks usbekk Akbar Djurajev (404) ja kolmandaks Jauheni Tsihhantsou (402).