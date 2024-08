Vesik: tahaks Eestis teha olümpiaprojekti, aga meil ei ole võimalusi

Vesik teenis treenerina teise olümpiamedali, venelased Oleg Stojanovski ja Vjatšeslav Krasilnikov tulid tema juhendamisel Tokyos hõbedale. "Ei ole vahet, kas esimene või teine [medal], emotsioon on ikkagi. Rõõm on mängijate pärast, nad on selle pärast nii palju vaeva näinud ja selle kuhjaga ära teeninud. Mul on lihtsalt hea meel, et nad selle said," rääkis laupäeval Eestisse jõudnud Vesik ERR-ile.

2019. aastal tulid Stojanovski ja Krasilnikov maailmameistriteks, ehk Tokyo mängudel oli nende finaali jõudmine oodatud. "Alaliidu panus on suur, nõudmised on suured. Surve on mõistlik. Nad nõuavad palju," rääkis Vesik kolm aastat tagasi saates "Ringvaade". Šveitslannade olümpiaedu nii-öelda "kohustuslik" ei olnud.

"Pigem on see suurema tööga saavutatud, mitte nii oodatud. Seal oli 8-10 paari, kes neid medaleid tahtsid. Pronksini viis neid viimase kahe aasta psühholoogiline areng, nad hakkasid endasse uskuma, uskusid, et suudavad kõiki võita," selgitas Vesik. "Teiseks said nad aru, et peavad pidevalt mänguliselt arenema, et mitte jääda ühe koha peale. Kahe aasta tagusest ajast, mil nendega alustasime, on nad juba väga kaugel. Mõlemad tahavad siiamaani edasi areneda ja see on väga suur osa sellest medalist."

Kuigi kaks aastat järjekordset tipp-paari treenides röövis Vesikult palju aega, siis midagi kahetseda ei ole. "Ma olen nendelt mängijatelt väga palju õppinud, olen saanud endale palju sõpru, tuttavaid ja fänne - ainult positiivseid emotsioone. Minu jaoks on see kõik seda väärt," kinnitas 2007. aastal koos Kristjan Kaisiga EM-il neljandaks tulnud Vesik.

"Ma ei tea, mis edasi saab, aga ma tahaks päriselt teha Eestis ühe nelja- või kaheksa-aastase otsa, mõeldes Los Angelese ja Brisbane'i olümpiale, aga kahjuks ei ole meil praegu selleks võimalusi. Asi ei ole selles, et olla tippvõistkonna juures, vaid see oleks süsteemi poolest poolik. Ma võiksin teha, aga ma ei saaks teha nii, nagu seda peaks tegema. Tahan eestlasi aidata ja aitan neid nii palju kui võimalik. Tahaks jääda Eestisse," kinnitas Vesik siiski lõpetuseks.