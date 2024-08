Van Rouwendaal võitis Seine'i jõe maratonil teise olümpiakulla

Pariisi olümpiamängude 10 kilomeetri pikkuse naiste ujumismaratoni võitis hollandlanna Sharon van Rouwendaal, kelle jaoks on see teine avaveeujumise olümpiavõit.

Neljapäeva hommikul teatas rahvusvaheline ujumisliit, et Seine'i jõgi on piisavalt heas korras, et naiste ujumismaraton toimub ning naised hüppasid Eesti aja järgi kell 8.30 kuulsasse jõkke.

2016. aastal Rio de Janeiros olümpiavõitjaks tulnud ning 2021. aastal Tokyos hõbedaga leppinud van Rouwendaal haaras esikohast pärast esimest 2,5-kilomeetrist ringi, kuid loovutas selle siis Moesha Johnsonile. 30-aastane van Rouwendaal näitas aga viimasel kilomeetril klassi, kuid möödus austraallannast ning jõudis finišisse ajaga 2:03.34,2, teenides sellega oma teise olümpiavõidu.

Johnson lõpetas hollandlannast 5,5 sekundit hiljem (2:03.39,7), pronksmedali pälvis itaallanna Ginevra Taddeucci, kes kaotas võitjale 8,6 sekundiga (2:03.42,8). Esikolmikust välja jäänud jäid Taddeuccist enam kui poole minuti kaugusele.

Meeste ujumismaraton toimub reede hommikul, kuid Seine'i jõe veekvaliteet võib veel graafikut muuta.