Vigastusi kui seeni korjanud Tilga: jõudsin kuidagi lõpuni

"Täna oli vigastus kõvasti hullem. Kõik alad andsid järjest rohkem tunda, teivashüpe oli korralike valuvaigistite pealt. Lõpuni ma jõudsin, kuidagi," võttis Tilga kaks päeva kestnud katsumuse Pariisis ERR-iga rääkides kokku.

"Arvestades teekonda, mis on sel aastal olnud, võiks rahul olla. Samas olen iseenese kõige suurem kriitik ja oleks tahtnud ka nende kõrgemate kohtade eest võidelda. Seekord nii," tõdes Tilga.

Mulluste maailmameistrivõistluste neljas mees ütles, et midagi sai kahe keerulise päeva jooksul ka tema enda kohta teada. "Mul on päris kõrge valutaluvus. Põlv oli lõpuks igalt poolt läinud, siis kukkusin teivashüppes sabakondi peale ja lõin pea vastu maad ära, odaviskes tõmbasin veel kubeme ka ära ja jõudsin lõpuni. Need olid kas valuvaigistid või mina - kumbki neist!"

"Atmosfäär on väga vinge; suur aitäh Prantsusmaa publikule, suur aitäh eestlastele: teid oli kuulda ja väga äge oli siin võistelda," võttis Tilga oma teised olümpiamängud kokku.