Relanderi hobune pelgab ühte takistust: oleme pidanud rahulikult võtma

Suurima üllatajana jõudis Eesti olümpiakoondisse 25-aastane takistussõitja My Relander, kes harjutab igapäevaselt Hollandis. Sel nädalal on ta oma hobusega Expert saanud Pariisis valmistuda olümpiadebüüdiks.

Ratsutaja My Relander teeb juba esmaspäeval ajalugu, kui osaleb esimese Eesti takistussõitjana olümpiamängudel.

Sellest, et ta üldse Pariisis võistlema pääseb, sai Relander teada üsna viimasel hetkel. Alles juuni lõpus selgus, et Eesti koondis pääses tänu kohtade ümberjagamisele takistussõidus olümpiale.

Kuigi ettevalmistusaega olümpiaks on olnud üpris vähe, siis nii Relanderil kui ka hobusel Expertil on OM-debüüdi eel enesetunne hea.

"Ma olen rahul ettevalmistusega, et tegelikult kõik on hästi läinud. Ideaalis oleks soovinud mõned suuremad parkuurid veel alla saada, aga tunne on hea, hobune tunneb ennast super hästi. Nii et oleme elevil," muljetas Relander ERR-ile.

Tänavu tekkis ühel maailma karika etapil probleeme veetakistusega.

"Expert ehmatas ühe korra selle peale ära ja siis oleme pidanud treenima natuke algusest. Kuna tegemist on hobustega, siis oleme pidanud rahulikult võtma. Aga ideaalis jah, kui oleks saanud natuke rohkem parkuure teha, siis oleks kindlust natuke rohkem. Hobune on olnud tubli ja ma arvan, et veetakistus pole ainuke suur ja raske asi, mis meid siin olümpial ees ootab."

Rajal on 10 kuni 14 takistust kõrgusega kuni 165 sentimeetrit. Relander ja Expert pole sel hooajal nii kõrgetel takistustel saanud treenida. Olümpiaraja parkuur avalikustatakse tund enne starti.

"Sain tiimi parkuuri kõndida, tiimide oma. Takistused on suured, värvilised, massiivsed. Tehnilisus on kindlasti väga kõrge," iseloomustas Relander võistlusrada.

Takistussõidu kvalifikatsioon peetakse esmaspäeval Versailles' lossiõuel.