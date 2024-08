Mihkels olümpiadebüüdi eelõhtul: õnnefaktor on suhteliselt suur

"Rattaspordis on alati keeruline kohalist eesmärki panna. Sõidus võib kõike juhtuda ja õnnefaktor on suhteliselt suur," sõnas Mihkels võistluse eelõhtul ERR-ile.

"Koht esikümnes oleks tulemus, mille üle oleksin väga õnnelik, aga samas kui on teistsugune stsenaarium ja seda ei tule, olles andnud endast kõik, siis võib ka sellega rahul olla," lisas olümpiadebütant.

Mihkels usub, et võistluse profiil sobib talle. "Jah, kindlasti. Ma olen siiani ühepäevasõite päris hästi sõitnud, mis on sarnase profiiliga olnud. Eelduste kohaselt on olümpiasõit üpris sarnane sellele."

Meeste maanteesõidule antakse start laupäeval kell 12.00.