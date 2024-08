USA teatenelik püstitas eeljooksus maailmarekordi

Senine tippmark pärines möödunud suvest Budapestis peetud kergejõustiku MM-ilt, kus Justin Robinson, Rosey Effiong, Matthew Boling ja Alexis Holmes jooksid välja aja 3.08,80.

Ameeriklastele järgnesid eeljooksude kokkuvõttes Prantsusmaa (+3,19) ja Suurbritannia kvartetid (+3,20). Finaalikoha tagasid endale veel ka Belgia, Holland, Jamaica, Poola ja Itaalia.

Finaal leiab aset laupäeva õhtul.

First day, first world record of @Paris2024 ✅#Paris2024 pic.twitter.com/pawWTOvUPf