My Relander olümpiadebüüdi eel: Experdil on suur hing ja lõvi süda

Juuni lõpus üllatuslikult olümpiakutse saanud takistussõitja My Relander ning tema hobune Expert on OM-debüüdiks heas vormis, kuid Relander tõdes, et ettevalmistusperiood jäi lühikeseks.

Eesti Olümpiakomitee teatas juuni viimastel päevadel, et tänu kohtade ümberjagamisele pääses Eesti koondis esimest korda takistussõidus olümpiamängudele.

"Tahtsime seada kõrgeid eesmärke. Meil ei olnud midagi kaotada, teadsime, et sihime kõrgele ja üritame olümpiakvalifikatsiooni saada. Jah, see on takistussõidus väga raske ja paljud on öelnud, et isegi võimatu. Andsime endast parima, meil oli väga hea hooaeg ja saime kvalifikatsiooni kätte," rääkis Relander pressikonverentsil.

"Tuli üllatusena meile ka, saime alles kuu aega tagasi sellest teada. Ideaalis oleks tahtnud sellest juba varem teada, et ehitada natuke rohkem, valmistuda paremini. Aga vorm on hea ja loodame, et saame tugeva tulemuse," lisas ta.

5. augustil olümpiadebüüdi tegev eestlane ütles, et Experdi jaoks on kõik võistlused sama tähtsad. "Expert on Versailles's tallis, sööb ja ootab starte. Ta on väga rahul, ta on väga chill, see on väga hea märk," ütles Relander.

Expert soetati esmalt juunioride taseme võistlusteks, kuid Hollandi soojavereline hobune tõestas end aina kõrgematel takistustel ning nüüdseks on temast saanud olümpiahobune. "Tal on suur hing, ta hüppab hingega. Annet võib-olla võrreldes teistega olümpiahobustega ei ole nii palju, aga kõrgel tasemel aitab see, et tal on hing ja lõvisüda, takistustest üle saada," ütles Relander. "Ta annab endast kõik!"

My Relander Autor/allikas: Karli Saul

Sel aastal tekkis aga maailma karika etapil probleem, kui Expert ühel hetkel enam nurgast edasi liikuda ei tahtnud. "Siis kohe võistluselt tagasi tulles viisime hobuse arsti juurde, kontrollisime kõik üle ja tuli välja, et tal oli väike vigastus. Loomade puhul ongi nii, et ta näitas, et ei saa praegu seda teha. Ravisime ta ära, ta praegu tunneb end väga hästi," sõnas Relander, kes pelgab vahest kõige enam veetakistusi, mis on siiani Experdi suurim nõrkus.

Takistussõidu rajal on 10-14 takistust kõrgusega kuni 165 sentimeetrit, aga Relander ütles, et sellega tema teadmised olümpiarajast ka piirduvad. "Parkuuri me ei tea, selle saame teada umbes tund aega enne starti," lisas ta.

Lisaks pole sel aastal nad saanud kõrgematel takistustel kuigi palju harjutada. "Me ei olegi see hooaeg saanud 160 ja 165 peal hüpata ja võistelda. Eelmine aasta saime mõned väga tõsised rajad alla, teoorias kogemust peaks olema, aga oleksime soovinud sellest natuke varem teada. Planeerida teisi võistlusi paremini," ütles Relander.

Konkreetseid eesmärke ratsanik omale seadnud ei ole, kuid silmad vaatavad vaikselt juba 2028. aasta olümpiamängude peale. "Ma arvan, et kvalifitseerumine on juba väga suur asi. Me ei ole seadnud mingeid eesmärke, loodame, et saame hea tunde ja saame hea raja. Konkreetset eesmärki seatud ei ole selleks olümpiaks, järgmisel võiks juba medaliga koju tulla!" ütles ta.

Vahest aitab Pariisis õnnetalisman? "Mu toakaaslane Nelli [Differt], Experdi valtrapid on tema sugulase poolt tehtud. Valtrap on see, mis sadula alla käib, kus meil on lipp peal," rääkis Relander.

Takistussõidu kvalifikatsioon leiab aset 5. augustil ning finaal 6. augustil.