Pärnat: olen täna kindlasti parem laskur kui kolm aastat tagasi Tokyos olin

"Jah, kaotasin, aga iseenesest oli minu laskmine väga hea. Viimane nool oleks võinud ümberlaskmises natukene lähemale minna," sõnas Pärnat ERR-ile.

"Tegelikult oli tunne hea, et ma ei oskagi öelda, kuidas see nool sinna kaheksasse lendas. Ma arvan, et tegin oma töö ära väga hästi. Suutsin pingele vastu pidada ja suutsin oma vastasega nagu võrdne võrdsega lasta. Sellega võin rahule jääda, kuid kindlasti on väga halb tunne, et lõpuks tuli kaotus."

Pärnat tunneb, et on viimastel aastatel märkimisväärse arenguhüppe teinud. "Kindlasti, et kui vaadata neid seeriaid, mis ma täna lasin, ja neid, mis ma Tokyos lasin, siis neid ei anna omavahel isegi võrrelda. Lihtsalt täna oli natukene halba õnne. Ma olen täna kindlasti parem laskur kui kolm aastat tagasi Tokyos olin."