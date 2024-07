Pärnat pidi olümpial vastu võtma ülinapi kaotuse

Pärnati ja Kumari vaheline duell-laskmine lõppes viie vooru järel 5:5 viigiga (mõlemad 136 punkti), mis tähendas, et võitja selgitamiseks läks vaja ümberlaskmist.

Seal lasid mõlemad naised noole kaheksasse, kuid kuna Kumari nool oli keskpunktile lähemal, siis pälvis India laskur võidu ja edasipääsu teise ringi.

"Muidugi olen pettunud. Ühe noole peale laskmine ja kaotasin millimeetritega, et see teeb haiget," tunnistas Pärnat matši järel Eesti ajakirjanikele. "Väga raske matš oli. Teadsin, et vastane on tipptasemel laskur. Viimased aastad pole tal kõige paremini läinud, aga siiski, tal on see kogemus olemas."

Pärnati jaoks on olümpiamängud lõppenud.