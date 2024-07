Kaljulaid: kui juba olümpial oled, siis tahaks rohkem, aga c'est la vie

Esimeses matšis toimis Kaljulaidi taktika nii nagu planeeritud. "Plaan oli maadelda väga koledat, kinnist maadlust. Ega väga palju koledamaks poleks olnud võimalik seda maadlust teha. Selles mõttes plaan töötas," võttis Kaljulaid avamatši kokku.

Teises matšis pani vastane kiirelt oma paremuse maksma ipponiga. "Ma olen temaga varem maadelnud, aga siis väga kinnist maadlust ja päeva lõpuks on ta pannud end maksma. Nüüd oli eesmärk lahtiselt maadelda ja proovida visata. Kui sa lahtiselt maadled, siis võid ka väga ilusasti kukkuda, nii et seekord läks nii."

"Kui juba olümpial oled, siis tahaks rohkem, aga c'est la vie (selline on elu - ERR). Üldiselt üritan võimalikult neutraalne olla. Et ma ei oleks emotsionaalselt liiga kõrgel või madalal. See spekter natukene liikus, aga mitte midagi liiga hullult," lisas Kaljulaid.

Tulevikust rääkides märkis Kaljulaid, et näeb end judoga tegelemas vähemalt käimasoleva hooaja lõpuni. "Ma ei ole veel midagi otsustanud, kuid tahaksin hooaja lõpuni maadelda. Mul ei ole veel Grand Slam'i medalit, tahaks selle sel aastal võita."