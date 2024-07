Bakterid lükkavad meeste triatloni edasi

Uue ajakava järgi algab meeste triatlon kolmapäeval Eesti aja järgi kell 11.45 ehk vahetult pärast naiste võistlust, mis saab alguse kell 9.00.

Vihm tõstab jões kolibakteriohtu ja reedel-laupäeval oli Pariisis väga sajune. Sellest hoolimata lootsid organiseerijad viimase hetkeni olukorra paranemisele.

"Hoolimata veekvaliteedi paranemisest viimastel tundidel on näidud ujumisraja mõnes punktis siiski üle lubatud piiri," teatati teisipäeva varahommikul. "Pariis 2024 ja rahvusvaheline triatloniliit kordavad, et sportlaste tervis on prioriteet."

Kui bakterite tase peaks ületama normi ka kolmapäeva hommikul, lükatakse nii meeste kui naiste võistlus reedele ehk päevale, mis oli juba eelnevalt varupäevaks broneeritud. Kui ka siis ei ole veekvaliteet piisav, jäetakse ujumine ära ning võisteldakse hoopis jalgrattasõidust ja jooksust koosnevas duatlonis.

Triatloni segavõistkondade võistlus on planeeritud esmaspäevale, 5. augustile ja varupäev on teisipäev, 6. august.

Pariisi linnavõim on näinud Seine'i jõe veekvaliteedi parandamisega olümpiamängudeks palju vaeva ja kulutanud reoveetaristu uuendamisele 1,4 miljardit eurot. Bakterite osakaal kõigub aga päevast päeva ja olümpiaks ei õnnestunud vee puhtust garanteerida.