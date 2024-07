Spordipsühholoog: meie rahvana võime natuke mõelda, millised fännid tahame olla

"Mina olen sellises huvitavas rollis nimega welfare officer, mida mina tõlgin kui heaolu konkaktisik, mille ROK tekitas juba eelmisteks olümpiamängudeks," lausus Stoljarova intervjuus saatele "R2 Päev".

"Minu põhieesmärk on olla kogu delegatsiooni tugi ja vajadusel abi, et tagada võimalikult hea vaimne heaolutasakaal. Tervislik ja turvaline keskkond."

Olümpiamängudel osalemine on eriline ja rahva huvi tavapärastest võistlustest palju suurem. Kuidas sportlased rahvuslikku reaktsiooni võtavad? "Tihtipeale südamesse ikka!" vastas Stoljarova.

"Sest sportlased tahavad olla head ja eeskujuks. Loomulikult nad hoolivad sellest, mida fännid, rahvas nendest mõtlevad ja arvavad. Meie rahvana võime natuke mõelda, millised fännid tahame olla."

"Kõige paremad fännid on sellised, kes on juures nii heas kui ka halvas," jätkas ta. "Kes on toetavad ja kui asjad ei lähe päris nii kui võiks, siis ei hakka seda pahameelt väljendama. Peavad väljendavad uhkust pingutuse, töö ja arengu üle. Ütlevad, et oleme ikka olemas!"

Stoljarova sõnul tuleb üldine positiivne õhkkond kasuks ka siis, kui tulemused ei ole loodetud. "Ma arvaks küll, sest laiem keskkond mõjutab ju ka. Mida parem ja toetavam keskkond meil on, seda lihtsamini saavad sportlased enda raske töö tehtud," ütles spordipsühholoog.

Pariisi suveolümpiamängud algavad 26. juulil ja kestavad 11. augustini.