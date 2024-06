Võõrustaja USA sai Copa Americal üllatuskaotuse ning jäi raskesse seisu

C-alagrupi avamängus Boliiviat 2:0 võitnud ameeriklased jäid pärast Panama kaitsjat löönud Timothy Weah' punast kaarti juba 18. minutil kümnekesi.

Vaid neli minutit hiljem viis Folarin Baloguni löök karistusala joonelt USA juhtima, aga Panama kaitsja Cesar Blackman viigistas sellest omakorda neli minutit hiljem seisu ja vahetusmees Jose Fajardo tõi Kesk-Ameerika koondisele 83. minutil tähtsad kolm punkti, kuigi 88. minutil jäid nemadki Adalberto Carrasquilla punase kaardi järel kümnekesi.

"See oli emotsionaalne karussell, aga see on jalgpall," rääkis USA poolkaitsja Tyler Adams kaotuse järel. "Teame, milles oleme osalised, et Copa Americal mängimine on võitlus. Kiitus Panamale, nad tegid oma töö ära ja said vastava tulemuse."

"Edaspidi peame oma emotsioone teatud olukordades paremini ohjama. Pärast punast kaarti võitles meeskond iga olukorra eest ja andsime endast kõik. Esimese mängu võiduga andsime endale viimaseks grupimänguks hea lähtekoha," lisas Adams.

C-grupi teises mängus oli Uruguay 5:0 üle Boliiviast, avapoolajal lõid värava Facundo Pellistri ja Darwin Nunez, kes on nüüd skoori teinud seitsmes järjestikuses koondisemängus. Teisel poolajal tõid lisa Maximiliano Araujo, Federico Valverde ning oma esimese puutega Rodrigo Bentancur.

Uruguay on C-grupi liidriks kuue punktiga, Panamal ja USA-l on kolm ning Boliivial null punkti. Viimases alagrupivoorus kohtuvad Uruguay - USA ning Boliivia - Panama, mis tähendab, et Panama võidu korral peaks USA edasipääsuks Uruguay alistama. Kui mõlemad mängud jäävad viiki, pääseb parema väravate vahe tõttu edasi USA.