Vähemusse jäänud Ecuador alustas Copa Americat kaotusega

Californias Santa Claras toimunud kohtumine algas Ecuadori jaoks kehvasti, kui Enner Valencia 22. minutil koleda vea eest otse punase kaardi sai ning oma meeskonna arvulisse vähemusse jättis.

Sellegipoolest jõudis Ecuador kohtumise esimese tabamuseni, kui Jeremy Sarmiento standardolukorra järel palli Venezuela väravavõrku lõi ning avapoolaja lõpus oli Ecuador 1:0 peal. Venezuela asus teisel poolajal aga ülekaalu ära kasutama ning jõudis viigiväravani 64. minutil, kui Jhonder Cadiz seisu viigistas. Eduard Bello viis kümme minutit hiljem Venezuela juhtima ning kohtumine lõppeski Venezuela 2:1 võiduga.

Mängupäeva teises kohtumises lõi Jamaica 50. minutil Mehhiko vastu värava, kuid Michail Antonio tabamus VAR-iga konsulteerimise järel siiski ei lugenud. Mehhiklased jõudsid 69. minutil ise väravani, kui Gerardo Arteaga ilusa madala löögiga nad juhtima viis.

Mehhiko hoidis seejärel minimaalsest eduseisust kinni ja võitis kohtumise 1:0, kuid võitu jääb varjutama kapten Edson Alvarezi vigastus. West Hami poolkaitsja jooksis esimesel poolajal kaitsesse tagasi, kuid kukkus siis murule ning hoidis oma vasakust jalast kinni.

Alvarez on üks Mehhiko võtmemängijatest ning on ühtlasi noore meeskonna üks kogenumaid mängijaid. Peatreener Jaime Lozano ütles, et vigastuse hindamiseks läheb paar päeva. "Nagu iga mängijaga, on eesmärk mitte riskida. Ta tundis midagi oma jalas," ütles treener.

Kesk- ja Lõuna-Ameerika riikide tiitlivõistlused jätkuvad ööl vastu esmaspäeva, kui turniiri alustab võõrustaja USA, kes kohtub Boliiviaga. Uruguay läheb vastamisi Panamaga. Alagrupiturniir lõpeb 2. juulil, finaalmäng Miamis toimub 14. juulil.