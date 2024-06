Olümpiakülas pööratakse rohkem tähelepanu sportlaste vaimsele tervisele

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) teatas, et tänavustel suveolümpiamängudel Pariisis on olümpiakülas rajatud sportlastele spetsiaalsed ruumid vaimse tervise jaoks.

ROK teatas, et Pariisi olümpiakülas saavad lisaks sportlastele vaimse tervisega abi ka nende perekonnad ning lähedased. Olümpiakomitee sõnul on organisatsioon pühendunud sportlaste vaimse tervise säilitamisele, eriti pärast seda, mis juhtus Simone Bilesiga Tokyo olümpiamängudel.

USA võimlemistäht oli 2021. aastal toimunud mängudel selgelt vormist väljas ning neljakordne olümpiavõitja tundis end piisavalt kehvasti, et lausa viiest finaalvõistlusest loobuda. Pärast olümpiamänge tõdes Biles, et olümpiamängude surve jõudis temani ning mõjutas tema esitusi negatiivselt.

"Vaimse tervise teema päevakorda toomine oli oluline. Sellest peab rohkem rääkima, eriti sportlastega, sest ma tean, et nii mõnedki võitlevad samade probleemidega. Meile lihtsalt öeldakse, et ole olukorrast üle. Päeva lõpuks ei ole me lihtsalt meelelahutajad, vaid siiski inimesed ja eesriide taga toimub nii mõndagi, millega me üritame toime tulla," ütles Biles toona.

Biles on õnneks tagasi oma parimas vormis ning võitis äsja oma karjääri seitsmenda USA meistritiitli. Tema läbielatu on ühtlasi innustanud olümpiamängude korraldajaid vaimset tervist rõhutama.

Lisaks eelmainitud vaimse tervise abile pakutakse sportlastele ja nende peredele, eriti väiksematele pereliikmetele, mängualasid. Soomet viiel olümpial jäähokis esindanud ja nüüd ROK-i sportlaskomisjoni kuuluv Emma Terho rõhutas, kui keeruline on sportlastel karjääri ja perekonda tasakaalus hoida.

"Mitmed sportlased peavad oma perekonda ja karjääri žongleerima," sõnas Terho. "Ma tean seda tunnet, sest olin enne 2014. aasta taliolümpiamänge emaks saanud. Rasedus ja emadus ei peaks sportlase karjääri lõpetama."