EM-debüüti ootav Jander Heil: kindlasti tuleb hea võistlus

27-aastane Heil tõdes ERR-ile, et kutse EM-ile tuli üsna suure üllatusena. "Alates veebruarist hakkasin jälgima, et reaalne võimalus võib-olla on. Märtsikuus võistlus tehtud, see andis ka rohkem usku. Aga eks lõpuni välja oli teadmatus, kas olen piiri peal, saan peale või jään alla," sõnas kuulitõukaja.

Heili parim sooritus jääb aastasse 2020, kui ta Audentese spordihallis 19.81 tõukas. Eelmisel sügisel käis ta operatsioonilaual, kuid taastus tänavuseks hooajaks ning on taas rütmi üles leidnud. Märtsis tõukas ta Portugalis 19.40, mai lõpus nihutas ta hooaja tippmarki Norras veel kuue sentimeetri võrra.

Pärast seda võistles ta ka Hollandis, kuid tulemus jäi seal tagasihoidlikumaks. "Enne viimast võistlust sain omale külge mingi toidumürgituse või viiruse, mingit kindlust juurde ei andnud. Märtsikuus Leirias tulemus pakkus suhteliset head rahulolu, sai ikkagi vigastuse pealt tuldud. Ja Bergenis 19.46 oli ka üsna rahuldav," rääkis Heil.

Ta ütles, et finaalikohast unistamine oleks tiitlivõistluste debüüdi eel liialt optimistlik, aga isikliku rekordi püstitamine oleks paras eesmärk. "Isiklik rekord on alati midagi, mis oleks lõplikult väga kordaläinud võistlus," ütles ta. "Proovingi teha oma asja ja vaadata, kuhu tulemus meid viib."