FOTOD | Eiffeli tornile kinnitati olümpiarõngad

Pariisi olümpiamängude avatseremoonia toimub 26. juulil ehk suursündmuse alguseni on jäänud 49 päeva. Selle puhul asetati neljapäeva ööpimeduses turismimagneti külge viis olümpiarõngast, mis ripuvad esimese ja teise platvormi vahel kuni 11. augustini, mil toimub lõputseremoonia.

"See näeb võrratu välja," ütles olümpiamängude korralduskomitee president Tony Estanguet. "Meil on palju emotsioone ja kõik tunnevad nüüd, et asjad on päriselt toimumas. Olümpiatõrvik rändab mööda riiki ringi ja nüüd, kui olümpiarõngad on avalikustatud, muudavad need Pariisi nägu ja toovad terve riigi olümpiamängudeks kokku."

Eiffeli torn on olümpiamängudel keskseks ikooniks, selle läheduses korraldatakse näiteks rannavõrkpalli ning judo ja maadluse turniirid.