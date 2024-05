Läti säilitas Slovakkia alistamisega võimaluse edasi pääseda

Läti läks poolteist minutit enne avaperioodi lõppu Ralfs Freibergsi väravast juhtima, väravateta teise kolmandiku järel viigistas kaks minutit pärast kolmanda perioodi algust seisu Martin Pospisil. Peter Cehlarik tegi 1.45 enne mängu lõppu slovakkide poolt vaadates seisuks 2:1, aga vaid 24 sekundit hiljem suutis Oskars Cibulskis viigistada.

Lisaajal väravaid ei visatud ning järgnenud karistusvisete seerias suutis Dans Locmelis tabada kaks korda, ainsa Slovakkia mängijana tegi skoori Juraj Slafkovsky.

Võiduga säilitas Läti õrna võimaluse kaheksa parema sekka jõuda: selleks on vaja viimases voorus USA-d normaalajal võita ning loota, et Rootsi võidab normaalaja jooksul Slovakkiat. B-grupi liidrina on Rootsil 15, USA-l 13, Saksamaal ja Slovakkial 12 ja Lätil üheksa punkti.

Enne mängu:

Mullu kodusel MM-il pronksmedali võitnud Läti on sel aastal võitnud kolm kohtumist, kuid kaks neist lisaajal. Viie kohtumisega on lõunanaabrid kogunud seitse silma, kuid kaks mängu enne alagrupiturniiri lõppu ollakse B-alagrupis viiendal kohal.

Alagrupist pääsevad edasi neli parimat võistkonda.

Slovakkia on viie mänguga kogunud 11 punkti ning asetseb alagrupis kolmandal tabelireal. Võit lätlaste üle kindlustaks neile ühtlasi alagrupist edasipääsu. Neljandal kohal on kümme silma teeninud USA, kes mängib pühapäeva õhtupoolikul Kasahstaniga.

Läti kohtub oma alagrupiturniiri viimases mängus just USA-ga, mis tähendab, et kui pühapäeval peaksid nii USA kui Slovakkia võidulisa teenima, minetavad lätlased võimaluse edasi pääseda.

Sellega paralleelselt toimub A-alagrupis kohtumine Kanada ja Šveitsi vahel, mis on nähtav kanalil ETV+ ja ERR-i spordiportaalis.